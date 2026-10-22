Snowboard: azzurri SBX in allenamento allo Stelvio

Appuntamento a Passo Stelvio per gli azzurri delle squadre A e B di SnowBoardCross: il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato tra il 25 e il 29 ottobre il gruppo di nove atleti composto da Michela Moioli, Sofia Groblechner, Lisa Francesia Boirai, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Matteo Rezzoli, Federico Podda, Filippo Ferrari, Niccolò Colturi. A coordinare i lavori ci sarà lo stesso Pisoni insieme ai tecnici Cristian Belingheri, Luca Pozzolini, Riccardo Bagliani, Claudio Fabbri, Sergio Bonaldi e Simone Maffioletti. Lo stesso valico al confine tra le province di Bolzano e Sondrio coinvolgerà tra il 25 ottobre e il primo novembre sette atleti della squadra B per un raduno di allenamento che sarà guidato dai tecnici Riccardo De Zanna, Stefano Pozzolini e Tommaso Leoni. Il gruppo sarà composto da Luca Apollonio, Federico Casi, Tommaso Costa, Samuel Zinicola, Chiara Bosia, Martina Casi e Giorgia Giurdanella.