Short track, World Tour a Vancouver: Nadalini secondo nei 1.000 metri

Nella notte europea fra domenica 25 e lunedì 26 ottobre, a Vancouver (Canada) è si è completata la prima tappa del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. L'Italia è stata rappresentata da dieci atleti nell'evento disputato al Pacific Coliseum della città del British Columbia. Nel comparto maschile hanno gareggiato Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Il settore femminile ha visto l'impegno di Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro). Il movimento azzurro aveva archiviato un podio e tre finali nella giornata inaugurale, arricchendo poi il suo bottino nella giornata conclusiva. Thomas Nadalini ha concluso in seconda posizione i 1.000 metri, venendo battuto solamente dal neerlandese Jens Van't Wout e precedendo il coreano Bae Seo-chan. Il ventiquattrenne trentino si è reso protagonista di uno spettacolare multi sorpasso nell'ultimo giro. Sulla medesima distanza, Luca Spechenhauser è giunto terzo nella finale-B, conseguendo l'ottava piazza totale.
In ambito femminile, Gloria Ioriatti ha sfiorato il podio sui 1.500 metri, dove è giunta quarta, battuta sul traguardo per una manciata di millesimi dalla belga Hanne Desmet e dalla coreana Choi Min-Jeong. Il successo è stato appannaggio della padrona di casa Courteney Sarault. Si tratta del secondo miglior risultato della carriera della ventiseienne trentina, issatasi sul podio nei 1.000 metri di sabato. Chiara Betti è inoltre giunta quinta nella finale-B, conseguendo il dodicesimo posto nel ranking della distanza. La staffetta mista ha vinto la finale-B, venendo quindi classificata quinta assoluta nella tappa. La staffetta maschile ha concluso quarta la finale-B, ottenendo l'ottavo posto nella graduatoria della competizione.