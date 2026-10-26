Short track, World Tour a Vancouver: Nadalini secondo nei 1.000 metri

Nella notte europea fra domenica 25 e lunedì 26 ottobre, a Vancouver (Canada) è si è completata la prima tappa del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. L'Italia è stata rappresentata da dieci atleti nell'evento disputato al Pacific Coliseum della città del British Columbia. Nel comparto maschile hanno gareggiato Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Il settore femminile ha visto l'impegno di Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro). Il movimento azzurro aveva archiviato un podio e tre finali nella giornata inaugurale, arricchendo poi il suo bottino nella giornata conclusiva. Thomas Nadalini ha concluso in seconda posizione i 1.000 metri, venendo battuto solamente dal neerlandese Jens Van't Wout e precedendo il coreano Bae Seo-chan. Il ventiquattrenne trentino si è reso protagonista di uno spettacolare multi sorpasso nell'ultimo giro. Sulla medesima distanza, Luca Spechenhauser è giunto terzo nella finale-B, conseguendo l'ottava piazza totale.