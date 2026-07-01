Sci, Sala conferisce l'Ambrogino d'oro a Brignone: "Ha sfidato l'impossibile"

01 Lug 2026 - 11:09
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"Leggendaria campionessa di sci, ha reso la Città di Milano orgogliosa dei suoi successi e dei suoi meriti sportivi", con questa motivazione il sindaco Giuseppe Sala ha conferito l'Ambrogino d'oro, massima onorificenza della città, alla pluricampionessa olimpica Federica Brignone. Nelle motivazioni del premio si sottolinea la forza dimostrata nello "sfidare l'impossibile dopo un grave infortunio. La costanza, l'impegno, la sua energia e la grande passione per lo sport le hanno consentito di raggiungere risultati di altissimo livello, confermandosi tra le sciatrici più vincenti a livello nazionale e internazionale". "È un orgoglio essere rappresentante di una città e di un Paese e di avere dei valori e dei principi che lasciano il segno. Se posso essere fonte di ispirazione sono contenta, lo faccio cercando di dare il buon esempio", ha detto Brignone parlando con i cronisti a margine della consegna del premio. "La popolarità di Federica Brignone è straordinaria, è facile immaginare che nel post carriera sportiva possa fare qualcosa di straordinario perché ha una capacità di comunicazione, empatia e una testa che le rende possibile fare tante cose. Ma in questo momento deve pensare alla sua carriera", ha invece detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

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