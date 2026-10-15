Sci: rottura del tendine d'Achille per Kilde

15 Ott 2026 - 17:48
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Stagione compromessa per Aleksander Aamodt Kilde. Lo sciatore norvegese si è rotto il tendine d'Achille in seguito a una caduta durante un allenamento pre-stagionale di discesa in Cile. Lo ha reso noto la Federazione sciistica norvegese. "Aleksander sta tornando a Innsbruck, la sua base in Austria] per ulteriori accertamenti medici e per valutare le opzioni di trattamento con la sua fidata équipe medica", ha dichiarato l'associazione in un comunicato, aggiungendo che l'incidente è avvenuto mercoledì. "Forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sui prossimi passi", si aggiunge. Kilde stava ancora recuperando dalle conseguenze di una brutta caduta avvenuta nel gennaio 2024. Si era sottoposto a un intervento chirurgico per un profondo taglio e danni ai nervi del polpaccio destro, oltre alla rottura di due legamenti della spalla, dopo la caduta a poca distanza dal traguardo della classica discesa libera del Lauberhorn a Wengen, in Svizzera. È tornato a gareggiare in Coppa del Mondo la scorsa stagione, ma ha scelto di non partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina, dichiarando a febbraio che "mente e corpo non sono al livello desiderato". Kilde ha vinto la medaglia d'argento nella combinata e quella di bronzo nel super-G ai Giochi Olimpici di Pechino del 2022. Nel 2020 si è aggiudicato la Coppa del Mondo generale. La stagione di Coppa del Mondo si apre con gli slalom gigante maschile e femminile sul ghiacciaio Rettenbach a Sölden, in Austria, il 24 e 25 ottobre.

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