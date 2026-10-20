Sci: ex olimpionico Svindal entra in staff tecnico nazionale norvegese

20 Ott 2026 - 11:05
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Il grande sciatore norvegese Aksel Lund Svindal è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale del suo paese. Svindal è l'ultimo norvegese ad aver vinto un oro olimpico nello sci alpino, nel 2018. Prima del suo ritiro, avvenuto nel 2019, ha conquistato quattro medaglie olimpiche e cinque titoli mondiali. Ha accettato un incarico part-time, accogliendo una proposta avanzata dagli attuali membri della squadra norvegese. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Norvegia ha ottenuto due medaglie nello sci alpino - un argento e un bronzo - mentre ai Giochi del 2022 ne aveva conquistate quattro, senza però riuscire a ottenere alcun oro. 

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