Sci: ex olimpionico Svindal entra in staff tecnico nazionale norvegese

Il grande sciatore norvegese Aksel Lund Svindal è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale del suo paese. Svindal è l'ultimo norvegese ad aver vinto un oro olimpico nello sci alpino, nel 2018. Prima del suo ritiro, avvenuto nel 2019, ha conquistato quattro medaglie olimpiche e cinque titoli mondiali. Ha accettato un incarico part-time, accogliendo una proposta avanzata dagli attuali membri della squadra norvegese. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Norvegia ha ottenuto due medaglie nello sci alpino - un argento e un bronzo - mentre ai Giochi del 2022 ne aveva conquistate quattro, senza però riuscire a ottenere alcun oro.