Sci: CdM; gigante Soelden, in testa il brasiliano Pinheiro Braathen

25 Ott 2026 - 11:03
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Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del Mondo di Soelden, prima gara della stagione. Dietro di lui - con distacchi non eccessivi in una gara breve disturbata da forti raffiche di vento che hanno costretto ad abbassare la partenza e con visibilità non sempre buona - lo svizzero Loic Meillard e l'austriaco Stefan Brennsteiner. Quarto il favorito, lo svizzero Marco Odermatt, detentore della coppa del mondo che su questa pista ha già vinto tre volte. Dopo la partenza dei primi 35 atleti al via il miglior azzurro é momentaneamente Giovanni Borsotti con una bella 8/a posizione. Per l'Italia ci sono poi il gardenese Alex Vinatzer 14/ ed il velocista Giovanni Franzoni, impegnato anche in questa disciplina, 18/o. Più indietro Filippo Della Vite. Seconda manche alle 13:00, con previsioni meteo non favorevoli. 

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