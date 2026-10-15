Sci Cdm: confermati giganti Soelden, discesiste azzurre in allenamento su Stelvio

15 Ott 2026 - 15:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Federazione Internazionale ha acceso la luce verde per il primo gigante stagionale di Coppa del mondo, in programma sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Aut) sabato 24 ottobre (donne) e domenica 25 ottobre (uomini). La neve accumulata e conservata nel corso dello scorso inverno con la tecnica dello snowfarm e quella sparata con i cannoni nei giorni scorsi viste le basse temperature ha assicurato non solo la disputa della gara, ma anche gli allenamenti di questi giorni delle nazionali che prenderanno parte alla competizione. Entrambe le gare si disputeranno alle ore 10.00 (prima manche) e alle ore 13.00 (seconda manche). In attesa di entrare in scena nel mese di dicembre, la squadra femminile azzurra di Coppa del mondo delle discipline veloci ha programmato un allenamento al Passo dello Stelvio da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Agli ordii dell'allenatore responsabile Giovanni Feltrin e dei tecnici Paolo Stefanini, Alberto Parola e Giorgio Pavoni saranno presenti Elena Delago, Nicol Delago, Nadia Delago, Sara Thaler, Sara Allemand, Teresa Runggaldier e Roberta Melesi. Le sorelle Delago, Allemand e Runggaldier precederanno il viaggio verso il ghiacciaio con i consueti test atletici che si terranno allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona.

Ultimi video

01:42
Coni, Malagò rieletto

Coni, Malagò rieletto

00:42
MCH RISSA NHL MCH

Nhl, via guantoni e caschetto: rissa in Colorado-Dallas."

01:15
Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

01:23
Al via l'Olimpiade invernale

Al via l'Olimpiade invernale

01:39
Torna l'America's Cup

Torna l'America's Cup

01:59
Valentino e gli altri... vecchi

Valentino e gli altri... vecchi

00:50
America's Cup, parla Cayard

America's Cup, parla Cayard

01:42
Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

02:02
Federica da Costanzo

Federica da Costanzo

01:51
Il sogno di Arianna

Il sogno di Arianna

01:03
Nfl: la grande protesta

Nfl: la grande protesta

01:11
Fede non tradisce mai

Fede non tradisce mai

01:09
Le finali di America's Cup

Le finali di America's Cup

01:31
Ciao, Pirata

Ciao, Pirata

01:39
Goggia, il sogno olimpico

Goggia, il sogno olimpico

01:42
Coni, Malagò rieletto

Coni, Malagò rieletto

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

 Il maglione rosso dei Ragni tra le pareti della Patagonia, la terra dove il gruppo lecchese ha scritto pagine indimenticabili della storia dell'alpinismo (nella foto il Ragno Luca Moroni)

Appuntamento al Lecco Climbing Festival per gli ottant'anni dei Ragni della Grignetta

Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
 Antonelli
16:01
F1, causa Antonelli-Minardi: il Tribunale ordina a Mercedes di mostrare i contratti
15:54
Karting, D'Ascoli e Scognamiglio vicecampioni del mondo
15:50
Sci Cdm: confermati giganti Soelden, discesiste azzurre in allenamento su Stelvio
15:43
Warriors, Porzingis sull'infortunio misterioso: "Non ho né AIDS né HIV"
13:50
Zverev in semifinale a Shanghai, battuto De Minaur in 2 set