Sci Cdm: confermati giganti Soelden, discesiste azzurre in allenamento su Stelvio

La Federazione Internazionale ha acceso la luce verde per il primo gigante stagionale di Coppa del mondo, in programma sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Aut) sabato 24 ottobre (donne) e domenica 25 ottobre (uomini). La neve accumulata e conservata nel corso dello scorso inverno con la tecnica dello snowfarm e quella sparata con i cannoni nei giorni scorsi viste le basse temperature ha assicurato non solo la disputa della gara, ma anche gli allenamenti di questi giorni delle nazionali che prenderanno parte alla competizione. Entrambe le gare si disputeranno alle ore 10.00 (prima manche) e alle ore 13.00 (seconda manche). In attesa di entrare in scena nel mese di dicembre, la squadra femminile azzurra di Coppa del mondo delle discipline veloci ha programmato un allenamento al Passo dello Stelvio da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Agli ordii dell'allenatore responsabile Giovanni Feltrin e dei tecnici Paolo Stefanini, Alberto Parola e Giorgio Pavoni saranno presenti Elena Delago, Nicol Delago, Nadia Delago, Sara Thaler, Sara Allemand, Teresa Runggaldier e Roberta Melesi. Le sorelle Delago, Allemand e Runggaldier precederanno il viaggio verso il ghiacciaio con i consueti test atletici che si terranno allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona.