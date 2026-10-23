Sci Cdm, Bassino: "Aspettiamo Goggia e Brignone ma spazio anche ai giovani"

La stagione di Coppa del Mondo riparte da Sölden, col gigante donne. Ancora assenti per l'Italia Goggia e Brignone, sono comunque undici le atlete azzurre pronte al via, con il ritorno in pista di Marta Bassino, costretta a saltare l'intera passata stagione agonistica. Oltre alla cuneese sono attese Lara Della Mea, la vincitrice della Coppa del Mondo di discesa della passata stagione Laura Pirovano, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, la debuttante assoluta Tatum Bieler, Emilia Mondinelli, la campionessa mondiale juniores Anna Trocker, Anna Pazzaglia e Sophie Mathiou, entrambe in possesso di un posto di diritto per l'intera stagione grazie ai piazzamenti ottenuti l'anno passato in Coppa Europa. "Per la prima volta dopo tanti anni siamo qui senza Brignone e Goggia, le aspettiamo quanto prima, però è bello allo stesso tempo vedere le nuove generazioni e tante giovani che si lanciano in pista - dice Bassino -. Io affronterò questa gara con un atteggiamento completamente diverso, ho deciso solo in questi giorni di gareggiare. Sarà bello anche solo respirare l'aria di gara e indossare il pettorale, non mi pongo obiettivi particolari". "Affronto i primi giganti della stagione sfruttando il pettorale numero 31 e poi vediamo come va - le parole di Pirvoano. Sono contenta di essermi allenata molto in gigante: sono nata in questa disciplina a mi sarebbe spiaciuto mollarla dal tutto. Resto convinta che sia molto utile anche per le altre discipline".