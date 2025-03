Sci alpino, Coppa Europa: Saccardi quarto prima manche slalom di Norefjell

Quarto tempo per Tommaso Saccardi e quinto per Simon Maurberger al termine della prima manche del primo dei due slalom di Coppa Europa di Norefjell, in Norvegia: a metà gara davanti a tutti c'è l'austriaco Simon Rüland che con il tempo di 50"51 precede di 20 centesimi di secondo il francese Antoine Azzolin e di 0"27 lo svizzero Matthias Iten. Ritardo di 0"33 invece per Tommaso Saccardi che si posizione a ridosso del podio provvisorio seguito in quinta piazza da Maurberger (+0"35) con Matteo Canins undicesimo a 1"15, Corrado Barbera 19esimo a 1"50 ed Edoardo Saracco 21esimo. A seguire, Stefano Pizzato è 32esimo, Federico Liberatore 37esimo seguito da Filippo Della Vite (38esimo), Alessandro Pizio 46esimo, Francesco Zucchini 51esimo.