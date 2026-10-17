Scherma: solo azzurre sul podio, poker nel fioretto in Coppa del mondo

17 Ott 2026 - 13:46
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Il podio di Takamatsu nella tappa di Coppa del mondo di fioretto sembra quello dei campionati italiani. In Giappone le azzurre piazzano uno storico poker, monopolizzando le semifinali con quattro atlete su quattro. A imporsi è la campionessa del mondo in carica Martina Favaretto, padovana, che batte 15-13 in finale la pisana Martina Batini. Bronzo a ex aequo per Alice Volpi e Arianna Errigo. Era successo solo un'altra volta che il podio fosse monocolore azzurro: era il 2024, a Tbilisi, dove vinse Alice Volpi davanti ad Arianna Errigo, e furono terze Martina Favaretto e Anna Cristino.

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