Scherma: fioretto femminile azzurro domina classifica internazionale

Tre azzurre in cima al ranking mondiale del fioretto femminile. Le nuove classifiche internazionali, aggiornate dopo la prima tappa di Coppa del Mondo per la stagione 2026-2027, confermano il dominio delle fiorettiste italiane. Il podio tutto tricolore della competizione di Takamatsu City, in Giappone, ha permesso a Martina Favaretto di conservare la leadership della classifica di specialità e a Martina Batini di consolidarsi in 2/a posizione. Sale al numero 3 del ranking Arianna Errigo, mentre occupano adesso la 6/a e la 10/a posizione, rispettivamente, Anna Cristino e Alice Volpi. Sono dunque ben cinque le azzurre tra le migliori dieci del ranking mondiale di fioretto femminile. Nel fioretto maschile, invece, dove è in vetta in ceco Alexander Choupenitch, guadagna il 3° posto Filippo Macchi, seguito al 4° da Guillaume Bianchi. Posizioni numero 12 e 13 per Tommaso Marini e Tommaso Martini, che completano il quartetto di atleti italiani tra i 'top 16' della classifica internazionale. Nella spada femminile consolida la leadership Alberta Santuccio. La vincitrice della Coppa del Mondo 2025-2026, grazie al bronzo conquistato nella tappa d'esordio di Casablanca, è sempre numero 1 della graduatoria mondiale. In 6/a posizione c'è Giulia Rizzi, mentre, in virtù del successo ottenuto sabato scorso in Marocco, Roberta Marzani sale al 25° posto.