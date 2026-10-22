Rugby: Nations Championship, Piardi arbitrerà Francia-Sudafrica

22 Ott 2026 - 15:10
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World Rugby ha reso note le designazioni ufficiali degli arbitri per le partite delle Nations Championship Northern Hemisphere Series, in programma in Europa durante la finestra internazionale di novembre. In totale, saranno sedici i direttori di gara - provenienti da nove differenti federazioni - a dividersi i 18 match del Nations Championship che si disputeranno dal 6 al 21 novembre. Per il weekend conclusivo delle Finali, previsto all'Allianz Stadium di Twickenham dal 27 al 29 novembre, i nominativi degli ufficiali di gara verranno comunicati soltanto al termine delle Northern Hemisphere Series, una volta definita la classifica finale dei gironi. Per quanto riguarda la Nazionale Italiana di Rugby, il percorso autunnale si aprirà sabato 7 novembre all'Allianz Stadium di Torino contro i campioni del mondo del Sudafrica. A dirigere la sfida tra gli Azzurri e gli Springboks sarà l'irlandese Eoghan Cross. Una settimana più tardi, il 14 novembre, l'Italia si sposterà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per affrontare l'Argentina: la direzione dell'incontro è stata affidata al georgiano Nika Amashukeli. L'ultimo impegno delle Series vedrà l'Italia protagonista sabato 21 novembre al Bluenergy Stadium di Udine contro le Fiji. Per l'occasione tornerà a dirigere gli Azzurri l'irlandese Andrew Brace. Con il fischietto irlandese la memoria riporta subito a un precedente felice e recente, legato proprio al terreno di gioco friulano: fu infatti Brace ad arbitrare la storica vittoria dell'Italia per 26 - 19 contro l'Australia, conquistata a Udine nel novembre dello scorso anno. Anche il fischietto italiano Andrea Piardi sarà impegnato con le Nations Championship Northern Hemisphere Series. Il primo impegno nella finestra autunnale in qualità di primo assistente avverrà nella gara tra Scozia e Nuova Zelanda, del 7 novembre, che sarà diretta da Andrew Brace. La settimana successiva, il 13 novembre, sarà invece in campo come direttore di gara per la sfida tra Francia e Sudafrica, uno dei match chiave per la definizione delle leadership delle pool. Nell'occasione avrà come secondo assistente Gianluca Gnecchi e al TMO Matteo Liperini. L'ufficiale di gara toscano sarà al video anche due giorni dopo per Scozia - Australia. La settimana precedente sarà TMO per Irlanda - Argentina e nella settimana conclusiva sarà Foul Play Review Officer nella partita tra Francia e Argentina.

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