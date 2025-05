Lucrezia Stefanini esce di scena all'esordio del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L'azzurra, numero 153 al mondo, ha ceduto contro la svizzera Jil Teichmann, numero 98 del ranking Wta, con un doppio 6-4 in un'ora e 39' di gioco.