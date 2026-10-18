Padel, Milano Premier P1: Coello e Tapia campioni con rimonta e magie

"Grazie mille al pubblico di Milano, vincere qui è una grande soddisfazione - le parole di Coello- .È stata una partita molto difficile, anche perché nel primo set Leo e Juan hanno giocato meglio di noi. Avevamo una sola chiave per vincere: continuare a giocare, ed è quello che abbiamo fatto". "Una settimana incredibile, in una città bellissima - ha aggiunto Tapia -. Abbiamo corso, lottato, dato tutto quello che avevamo, nel terzo set della terza finale in tre settimane, e ce l'abbiamo fatta. Siamo felici per questo titolo, ora è il momento di riposare un po'".