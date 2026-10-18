Padel, Milano Premier P1: Ustero e Sanchez vincono il torneo femminile

L’urlo di gioia sul campo centrale, l’abbraccio con il sorriso sul volto e la standing ovation del pubblico sold-out dell’Allianz Cloud per celebrare le regine di Milano. Ari Sanchez e Andrea Ustero hanno battuto Bea Gonzalez e Paula Josemaria nella finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1 (7-6 6-3). Con questo successo Sanchez ha raggiunto Gemma Triay e Ale Salazar in testa alla classifica delle vincitrici all-time con 58 successi. “Sono molto felice, è un onore dividere questo primato con due leggende come loro. Sono grandi giocatrici, quindi vuol dire che sono sulla strada giusta”. E poi manda un messaggio speciale: “Dedico la vittoria ai miei genitori che sono sempre stati con me. Mi hanno sempre accompagnato ai tornei da piccola e ci sono sempre stati: quando sono felice festeggiano con me, e quando sono triste mi aiutano”.