Padel, Milano Premier P1: Ustero e Sanchez vincono il torneo femminile

18 Ott 2026 - 18:08
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© Premier Padel

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L’urlo di gioia sul campo centrale, l’abbraccio con il sorriso sul volto e la standing ovation del pubblico sold-out dell’Allianz Cloud per celebrare le regine di Milano. Ari Sanchez e Andrea Ustero hanno battuto Bea Gonzalez e Paula Josemaria nella finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1 (7-6 6-3). Con questo successo Sanchez ha raggiunto Gemma Triay e Ale Salazar in testa alla classifica delle vincitrici all-time con 58 successi. “Sono molto felice, è un onore dividere questo primato con due leggende come loro. Sono grandi giocatrici, quindi vuol dire che sono sulla strada giusta”. E poi manda un messaggio speciale: “Dedico la vittoria ai miei genitori che sono sempre stati con me. Mi hanno sempre accompagnato ai tornei da piccola e ci sono sempre stati: quando sono felice festeggiano con me, e quando sono triste mi aiutano”.

Per la prima volta le campionesse, oltre al trofeo che rappresenta il Duomo di Milano, ricevono anche l’anello celebrativo in stile Nba. “Questa è stata veramente una bella novità - ha detto Sanchez-. Siamo contente di essere le prime a indossarlo”. Anche Ustero è felice: “La prima cosa che faremo con questo premio? Tantissime foto”. E Ari annuisce sorridendo.

Sanchez ha confermato il suo grande feeling con Milano: nel 2025 aveva vinto insieme a Josemaria. Ustero invece celebra il primo successo della carriera in Italia nel circuito Premier Padel. “ Credo che, alla fine del primo set, fossi soprattutto io a dover reagire e a cambiare qualcosa, perché è vero che ero entrata in campo molto contratta e non mi sentivo particolarmente a mio agio con i colpi – spiega Andrea -. Ángel ci diceva di concentrarci maggiormente sulla tattica e, nel mio caso, sul lavoro delle gambe. Credo che questa sia stata la chiave della rimonta. Nel secondo set abbiamo continuato con la stessa impostazione e le cose sono andate molto bene”.

Per le campionesse non c’è solo la felicità per il trionfo, ma anche la soddisfazione per aver difeso la seconda posizione nella Race dalle loro avversarie in finale. Quest’anno Ustero e Sanchez hanno vinto cinque titoli (tre dei quali negli ultimi quattro tornei): Il P1 di Milano si è aggiunto al Major di Parigi, ai P1 di Valencia e Riyadh, e al recente P2 di Rotterdam. Il loro sogno è chiudere la stagione al primo posto. “Andrea è molto brava in matematica – ha detto Sanchez -. Scherzi a parte, continueremo a ripetere quello che abbiamo sempre detto. Siamo seconde,  e questo ci permette di guardare ancora più in alto. Ma credo che dobbiamo continuare sulla stessa strada, senza pensare troppo alla classifica e concentrandoci sul nostro gioco, sul miglioramento quotidiano e su ogni singolo torneo. Come dico sempre nelle interviste, il nostro lavoro è questo: fare piccoli passi avanti, giorno dopo giorno e torneo dopo torneo, senza abbassare mai la guardia".

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