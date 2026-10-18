Padel, al Milano Premier è record di spettatori

Accanto al dato complessivo, si conferma l'eccellente trend di presenze lungo tutta la settimana. La capacità di coinvolgere il pubblico già dalle prime fasi del torneo rappresenta uno degli indicatori più significativi per valutare il percorso di crescita dell’evento, al di là del clou raggiunto per le semifinali e le finali del weekend. “I numeri premiano lo spettacolo e l’esperienza organizzativa di NSA Group, ma c’è da sottolineare come il pubblico dell’Allianz sia cresciuto dal punto di vista della cultura sportiva sul padel - spiega l'organizzatore Marco Gamberale, CEO di NSA Group - Quattro anni fa, quando abbiamo esordito qui a Milano con l’Oysho Premier Padel P1 c’era un mix di curiosi e fan di questo sport, oggi chi viene a vedere il torneo gioca a padel, sa tutto su giocatori e giocatrici e vive lo spettacolo in modo più profondo in virtù di una chiara conoscenza tecnica. D’altra parte Milano è una città in cui il padel oggi è profondamente radicato e questo è un elemento essenziale per migliorare ogni dettaglio del torneo, anno dopo anno”.