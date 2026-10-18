Padel, al Milano Premier è record di spettatori

Il grande padel in campo, il pubblico sugli spalti e un Allianz Cloud ancora una volta protagonista. La quinta edizione dell’Oysho Milano Premier Padel P1 ha accompagnato Milano per un’intera settimana, mettendo al centro lo spettacolo dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici al mondo e la partecipazione di un pubblico sempre più numeroso. Dalle partite alle occasioni di incontro con i campioni, passando per l’intrattenimento e lo shopping nell’area del torneo, l’evento ha offerto un’esperienza che va oltre il campo da gioco.
A raccontare il bilancio dell’edizione 2026 sono innanzitutto i numeri record della biglietteria: 38.794 spettatori hanno preso posto sulle tribune dell’Allianz nel corso della settimana, in crescita del 9,3% rispetto ai 35.473 spettatori del 2025, e del 43,6% rispetto alla prima edizione del 2022. Un risultato che misura bene l’evoluzione di un appuntamento diventato in cinque anni un classico del calendario mondiale del padel e del panorama sportivo milanese.
Accanto al dato complessivo, si conferma l'eccellente trend di presenze lungo tutta la settimana. La capacità di coinvolgere il pubblico già dalle prime fasi del torneo rappresenta uno degli indicatori più significativi per valutare il percorso di crescita dell’evento, al di là del clou raggiunto per le semifinali e le finali del weekend. “I numeri premiano lo spettacolo e l’esperienza organizzativa di NSA Group, ma c’è da sottolineare come il pubblico dell’Allianz sia cresciuto dal punto di vista della cultura sportiva sul padel - spiega l'organizzatore Marco Gamberale, CEO di NSA Group - Quattro anni fa, quando abbiamo esordito qui a Milano con l’Oysho Premier Padel P1 c’era un mix di curiosi e fan di questo sport, oggi chi viene a vedere il torneo gioca a padel, sa tutto su giocatori e giocatrici e vive lo spettacolo in modo più profondo in virtù di una chiara conoscenza tecnica. D’altra parte Milano è una città in cui il padel oggi è profondamente radicato e questo è un elemento essenziale per migliorare ogni dettaglio del torneo, anno dopo anno”.
ALLIANZ VIP
Anche nel 2026, il rapporto diretto tra pubblico e protagonisti del circuito si è confermato uno degli elementi distintivi dell’Oysho Milano Premier Padel P1. Incontri con i giocatori, autografi, fotografie e momenti dedicati ai tifosi hanno affiancato lo spettacolo sul campo, avvicinando i fan ai propri idoli e rafforzando il legame tra il torneo e il pubblico. Un legame costruito anche grazie all’App e al sito ufficiale del torneo – il primo del Premier Padel Tour a dotarsi di entrambi gli strumenti – attraverso i quali NSA Group, promoter del torneo, ha fornito un capillare flusso di informazioni su tutto quanto è stato l’Oysho Premier Padel Milano P1, compreso il live dei match del torneo.
Un coinvolgimento che ha interessato anche le nuove generazioni, per le quali assistere dal vivo alle partite dei campioni rappresenta un’occasione per conoscere da vicino i protagonisti del padel internazionale. A completare l’esperienza, le iniziative degli sponsor e gli spazi dedicati all’intrattenimento e allo shopping hanno contribuito ad animare l’area dell’Allianz Cloud durante la settimana.
Tra le personalità presenti all’Allianz Cloud, il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, con Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain e di Qatar Sports Investments (QSI), il fondo proprietario di Premier Padel. Presente anche Martina Riva, assessora allo Sport e al Turismo del Comune di Milano. Tanti gli sportivi illustri: da Manuel Akanji e Nicolò Barella ad Assane Diao, da Serginho a Fabio Fognini e alla ex star della NFL Tre Boston; e ancora, Andrea Barzagli, Claudio Marchisio, Dario Marcolin, German Denis, Cristian Brocchi, Nic Amoruso, Demetrio Albertini, Esteban Cambiasso, Simon Kjaer, Paolo Zanetti, Fabio Borini, l’ex Psg Layvin Kurzawa, Alessandro Budel e Toma Basic. Una presenza che testimonia l’appeal del torneo anche al di fuori del pubblico strettamente legato al padel.