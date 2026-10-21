Tennis, Wta Ningbo: Errani-Paolini fuori all'esordio contro le n.1 del seeding

Esordio amaro per Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio del "BNB Ningbo Open", WTA 500 che si sta disputando sui campi in cemento dello Yinzhou International Tennis Centre della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina, e che è trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTennis Plus, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel. La 30enne di Massa Lombarda (n.15 WTA in doppio) e la 30enne di Bagni di Lucca (n.29), none nella Race to Indian Wells con il pass per le Wta Finals nel mirino, hanno ceduto per 75 63, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla spagnola Cristina Bucsa (n.13) ed alla statunitense Nicole Melichar-Martinez (n.9), prime favorite del seeding (quinte nella Race e già qualificate). Dopo una buona partenza (4-2) le azzurre hanno via via perso smalto, complici la giornata non felicissima di Paolini, parecchio fallosa di diritto, ed una Melichar-Martinez (che quest'anno ha centrato due finali anche con Errani, a Berlino e a To5tonto) in "versione saracinesca" sottorete. La spagnola (campionessa in carica a Ningbo: lo scorso anno ha vinto con Liudmila Samsonova) e la statunitense affronteranno al secondo turno la canadese Leylah Fernandez (n.83 WTA in doppio) e l'ucraina Marta Kostyuk (n.166 WTA), che hanno liquidato per 61 62 Gorgodze/Putintseva (n.116 e 356), in tabellone come "alternate".