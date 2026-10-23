Nba: vincono ancora Philadelphia e Oklahoma, ko Cleveland e Denver

Due le partite giocate nella notte Nba, seconda vittoria in altrettante gare per i Philadelphia 76ers che si impongono per 114-106 sui Cleveland Cavaliers. Tyrese Maxey trascina i Sixers con 32 punti, Joel Embiid ne firma 24, Jaylen Brown 21 e LeBron James chiude con 17 punti e 10 rimbalzi. Per i Cavaliers non bastano i 32 punti e 10 rimbalzi di Donovan Mitchell. Vincono anche gli Oklahoma City Thunder, tra i favoriti ad Ovest, che superano 96-84 i Denver Nuggets. Jalen Williams firma 21 punti per Okc, Shai Gilgeous-Alexander 17 e Chet Holmgren 12 con 17 rimbalzi. Non bastano ai Nuggets i 20 punti di Aaron Gordon, mentre Nikola Jokic chiude con soli 13 punti e 7 rimbalzi.