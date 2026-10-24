Nba, Tatum protagonista nel successo dei Celtics sui Knicks. Bene Minnesota e Atlanta

Jayson Tatum ha messo a segno 36 punti, trascinando i Boston Celtics alla vittoria per 107-103 sui Knicks. Per la franchigia di New York, continua l'attesa per il primo successo stagionale. Tatum, tornato in piena forma dopo aver saltato gran parte della scorsa stagione a causa della rottura del tendine d'Achille, ha offerto una prestazione straordinaria al TD Garden, regalando a Boston la prima vittoria del campionato dopo la sconfitta all'esordio contro Detroit. Il sei volte All-Star NBA ha chiuso con 14 tiri a segno su 26 tentativi, inclusi tre canestri dalla lunga distanza, aggiungendo al suo tabellino nove rimbalzi, sette assist e tre palle rubate. Nove dei suoi punti sono arrivati nell'ultimo quarto, proprio mentre i Knicks - che a inizio frazione si erano ritrovati sotto anche di 12 lunghezze - erano riusciti a ridurre lo svantaggio a un solo punto. A dare manforte a Tatum in fase offensiva ci hanno pensato il nuovo acquisto Paul George e Neemias Queta, entrambi autori di 15 punti. Per i Knicks, il miglior marcatore è stato Karl-Anthony Towns con 22 punti, seguito da OG Anunoby e Miles McBride, a quota 20 ciascuno, mentre il leader della squadra Jalen Brunson ha contribuito con 19 punti.