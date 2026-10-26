Nba: i Knicks perdono ancora, Doncic trascina i Lakers

26 Ott 2026 - 09:05
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Sette le partite della nuova stagione di regular season di Nba disputate nella notte. I campioni in carica dei Knicks sono ancora a quota zero successi nelle prime tre gare avendo perso anche contro Orlando 111-102. Un avvio così negativo non si registrava dalla stagione 2011-2012 dei Mavericks 2011-12. Franz Wagner ha segnato 21 dei suoi 23 punti nell'ultimo quarto (con 13 rimbalzi e 9 assist) spingendo i Magic al successo. Con Anthony Black a 18 punti, per New York Brunson ha messo a referto 28 punti e Towns 22. Luka Doncic con 52 punti (8 triple, più 10 assist e 7 rimbalzi, massimo stagionale NBA) trascina i Los Angeles Lakers al successo per 132-123 sui Jazz a Salt Lake City. Al suo fianco Austin Reaves con 29 punti. Agli Utah, che hanno sprecato un vantaggio di 18 lunghezze nel secondo quarto, non sono bastati i 28 punti di Lauri Markkanen e i 24 di Keyonte George. Tyrese Haliburton con 24 punti e 10 assist spinge invece gli Indiana al successo per 136-109 sui Nets ancora a secco di vittorie. Pr Brooklyn il migliore è stato Nolan Traore con 17.

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