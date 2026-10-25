Naomi Osaka: "Potrei lasciare il tennis se mia figlia me lo chiedesse"

25 Ott 2026 - 11:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka ha sollevato dubbi sul proprio futuro, dichiarando che prenderebbe in considerazione l'idea di abbandonare il tennis se sua figlia di tre anni glielo chiedesse. La tennista giapponese, vincitrice di quattro titoli del Grande Slam, si era presa una pausa di 15 mesi dallo sport dopo la nascita di Shai, per poi tornare in campo nel 2023. Attualmente a Tokyo per partecipare al Pan Pacific Open, Osaka ha spiegato che la maternità ha cambiato le sue priorità. "Non direi che il tennis sia diventato un'attività part-time, ma la mia giornata non è più interamente dedicata a questo", ha affermato la ventinovenne, oggi numero 19 del ranking mondiale. "È difficile; a volte penso al futuro e mi chiedo spesso per quanto tempo ancora giocherò. Se mia figlia mi dicesse che non vuole che io viaggi così tanto, non sarei il tipo di persona che ignora una richiesta del genere". Nel 2021, Osaka si era già allontanata dal tennis per dare priorità alla propria salute mentale. Ha raccontato che, con il passare del tempo, il suo "modo di pensare sta cambiando molto. Mia figlia è la mia priorità assoluta". Osaka ha spiegato che conciliare gli impegni da tennista con quelli da madre è un equilibrio che sta "trovando un po' alla volta". Ha inoltre espresso sostegno alla tennista statunitense Coco Gauff, la quale ha raccontato di aver ricevuto una quantità "folle" di insulti razzisti online durante il China Open, disputatosi questo mese. Gauff, numero cinque del mondo e di origini afroamericane, ha descritto l'esperienza come "piuttosto logorante". Osaka, nata da madre giapponese e padre haitiano, ha commentato dicendo che "nessuno dovrebbe mai subire una cosa del genere". "È triste, ma per quanto mi riguarda ci sono abituata - ha aggiunto - Ho dovuto affrontare questa situazione per tutta la mia carriera, a causa di decisioni che prendo e che, a quanto pare, infastidiscono qualcuno. È dura".

Ultimi video

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:23
MCH SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE: CONEGLIANO SUONA LA NONA 24/10 MCH

Conegliano vince la nona Supercoppa italiana: che festa

02:09
DICH TAMBERI ATLETA EUROPEO DELL'ANNO P DICH

Tamberi: "Una vittoria per tutto il movimento dell'atletica azzurra"

01:50
MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

01:50
tuffi

Molly Carlson si tuffa da un iceberg: mai nessuna prima

02:05
MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

01:46
Milano aggancia Conegliano

Milano aggancia Conegliano

01:52
Errore e minacce: "Ti uccidiamo la famiglia"

Errore e minacce: "Ti uccidiamo la famiglia"

01:25
Tennis, Musetti avanti a Lione

Tennis, Musetti avanti a Lione

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

I più visti di Altri Sport

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:30
Doping, positiva all'Epo la maratoneta olimpionica Jepchirchir
14:12
Sci CdM: il brasiliano Pinheiro Braathen vince gigante di Soelden, Vinatzer settimo
Daniil Medvedev, 2021. Ad oggi l'unico Slam vinto dal tennista russo. 
13:24
Tennis, Medvedev rimonta Basilashvili e vince l'Atp di Almaty: superato Cobolli nella Race per le Finals
12:29
Sci CdM, tre azzurri nella seconda manche del gigante a Soelden
11:47
Naomi Osaka: "Potrei lasciare il tennis se mia figlia me lo chiedesse"