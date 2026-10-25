Naomi Osaka: "Potrei lasciare il tennis se mia figlia me lo chiedesse"

L'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka ha sollevato dubbi sul proprio futuro, dichiarando che prenderebbe in considerazione l'idea di abbandonare il tennis se sua figlia di tre anni glielo chiedesse. La tennista giapponese, vincitrice di quattro titoli del Grande Slam, si era presa una pausa di 15 mesi dallo sport dopo la nascita di Shai, per poi tornare in campo nel 2023. Attualmente a Tokyo per partecipare al Pan Pacific Open, Osaka ha spiegato che la maternità ha cambiato le sue priorità. "Non direi che il tennis sia diventato un'attività part-time, ma la mia giornata non è più interamente dedicata a questo", ha affermato la ventinovenne, oggi numero 19 del ranking mondiale. "È difficile; a volte penso al futuro e mi chiedo spesso per quanto tempo ancora giocherò. Se mia figlia mi dicesse che non vuole che io viaggi così tanto, non sarei il tipo di persona che ignora una richiesta del genere". Nel 2021, Osaka si era già allontanata dal tennis per dare priorità alla propria salute mentale. Ha raccontato che, con il passare del tempo, il suo "modo di pensare sta cambiando molto. Mia figlia è la mia priorità assoluta". Osaka ha spiegato che conciliare gli impegni da tennista con quelli da madre è un equilibrio che sta "trovando un po' alla volta". Ha inoltre espresso sostegno alla tennista statunitense Coco Gauff, la quale ha raccontato di aver ricevuto una quantità "folle" di insulti razzisti online durante il China Open, disputatosi questo mese. Gauff, numero cinque del mondo e di origini afroamericane, ha descritto l'esperienza come "piuttosto logorante". Osaka, nata da madre giapponese e padre haitiano, ha commentato dicendo che "nessuno dovrebbe mai subire una cosa del genere". "È triste, ma per quanto mi riguarda ci sono abituata - ha aggiunto - Ho dovuto affrontare questa situazione per tutta la mia carriera, a causa di decisioni che prendo e che, a quanto pare, infastidiscono qualcuno. È dura".