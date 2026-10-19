Motomondiale, all'asta l'Aprilia 250 di Loris Reggiani

Alcune decine di migliaia di euro da destinare interamente all'attività di Emergency. E' quanto scaturito dalla volontà dell'ex campione di motociclismo, il forlivese Loris Reggiani, che ha messo all'asta una preziosa replica della sua Aprila 250 da Gran Premio. Ad aggiudicarsi il bolide, a suon di rilanci battendo la concorrenza di tanti appassionati collezionisti, la Confesercenti di Forlì. "Da cittadino occidentale - ha spiegato Reggiani, vincitore di 8 Gran Premi, due volte vice campione mondiale della 250 e primo pilota a portare l'Aprile alla vittoria nel Motomondiale - mi vergogno per come stiamo trattando i tanti genocidi che ci consumano nel mondo. Il mio gesto è una goccia in un mare di necessità, ma me lo impone la mia coscienza". "Conosciamo Loris da tanto tempo - ha spiegato Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti Forlì - e appena abbiamo saputo della sua iniziativa e delle sue finalità non abbiamo esitato un attimo per concorrere ad acquistare il mezzo, che ora farà bella mostra nella nostra sede".