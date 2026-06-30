MotoGP, Yamaha annuncia la separazione da Quartararo e Rins

Adesso è anche ufficiale: Fabio Quartararo e Alex Rins non saranno più piloti Yamaha nel 2027. Lo ha annunciato lo stesso team di Iwata, in attesa di comunicare che al loro posto arriveranno Jorge Martin e Ai Ogura. "Fabio e Alex hanno entrambi svolto un ruolo importante nel progetto MotoGP di Yamaha e siamo molto grati per il loro impegno, la loro dedizione e la collaborazione dimostrata nel corso degli anni. Il percorso di Fabio con Yamaha dura da otto anni, durante i quali abbiamo condiviso sia grandi successi che momenti difficili. Insieme siamo cresciuti, abbiamo celebrato traguardi che hanno segnato la nostra storia e affrontato sfide che ci hanno rafforzato. Al di là dei risultati, è questo percorso a definire il nostro rapporto; Fabio rimarrà per sempre una delle vere leggende di Yamaha in MotoGP. Dal suo arrivo in Yamaha nel 2024, Alex ha apportato un bagaglio di esperienza prezioso, intuizioni significative e un impegno costante, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo del progetto YZR-M1. "Sebbene non sia mai facile dirsi addio dopo anni trascorsi insieme, restiamo pienamente concentrati sul lavoro di squadra per ottenere i migliori risultati possibili fino al termine della stagione", ha detto Paolo Pavesio, managing director di Yamaha Motor Racing.