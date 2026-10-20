MotoGP: esibizione di quattro piloti al GP Usa di F1

La MotoGp porterà le moto più veloci al mondo al Circuit of The Americas (Texas) che ospiterà il Gran Premio F1 degli Stati Uniti 2026, con quattro moto della top class pronte a regalare spettacolo in un'esibizione prevista per il sabato. Capaci di raggiungere oltre 362 km/h e angoli di piega di oltre 60 gradi, la MotoGP rappresenta il vertice del motociclismo a livello mondiale. In un momento storico per il motorsport globale, l'esibizione e le ulteriori attivazioni per i fan vedranno la presenza della MotoGP durante un weekend di Formula 1 per la prima volta, davanti a oltre 400.000 spettatori attesi. La MotoGP Hall of Fame include piloti come Dani Pedrosa (KTM), il pilota MotoGP nel 2027 e campione del mondo Nicolò Bulega (Ducati), e i collaudatori MotoGP Andrea Dovizioso (Yamaha) e Lorenzo Savadori (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) che sull'iconico circuito di Austin regaleranno ai fan della Formula 1 la possibilità di vivere da vicino la velocità e il suono della MotoGP, con moto in grado di produrre oltre 130 decibel di suono.