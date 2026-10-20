MotoGP: esibizione di quattro piloti al GP Usa di F1

La MotoGp porterà le moto più veloci al mondo al Circuit of The Americas (Texas) che ospiterà il Gran Premio F1 degli Stati Uniti 2026, con quattro moto della top class pronte a regalare spettacolo in un'esibizione prevista per il sabato. Capaci di raggiungere oltre 362 km/h e angoli di piega di oltre 60 gradi, la MotoGP rappresenta il vertice del motociclismo a livello mondiale. In un momento storico per il motorsport globale, l'esibizione e le ulteriori attivazioni per i fan vedranno la presenza della MotoGP durante un weekend di Formula 1 per la prima volta, davanti a oltre 400.000 spettatori attesi. La MotoGP Hall of Fame include piloti come Dani Pedrosa (KTM), il pilota MotoGP nel 2027 e campione del mondo Nicolò Bulega (Ducati), e i collaudatori MotoGP Andrea Dovizioso (Yamaha) e Lorenzo Savadori (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) che sull'iconico circuito di Austin regaleranno ai fan della Formula 1 la possibilità di vivere da vicino la velocità e il suono della MotoGP, con moto in grado di produrre oltre 130 decibel di suono.
L'esibizione è in programma per sabato 24 ottobre dalle 18.40 alle 19 ora italiana, con i piloti che percorreranno il circuito prima della Free Practice 3. Oltre all'attività in pista, la MotoGP regalerà attivazioni specifiche per i fan per tutto il weekend nella Fan Zone del circuito, con le quattro moto in mostra e permettendo agli appassionati di avvicinarsi a questo sport. I team e i piloti della MotoGP saranno presenti da giovedì a domenica, con il Campionato che inizierà a dar vita al conto alla rovescia in vista dell'edizione 2027 del Gran Premio degli Stati Uniti, in programma al Cota dal 23 al 25 aprile.