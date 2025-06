MotoGP, CAME con Aprilia per la tecnologia nella vita quotidiana

Italianità, affidabilità, innovazione, spirito di squadra: sono questi i valori che accomunano CAME e Aprilia Racing, il reparto corse dell’azienda di Noale, che detiene 54 titoli mondiali. Valori che si sono intrecciati in una collaborazione, pensata per raccontare, in modo concreto e accessibile, come la tecnologia CAME migliori la vita quotidiana attraverso sistemi di automazione sempre più connessi e intelligenti. La partnership nasce con l’obiettivo di rafforzare la visibilità di CAME e in particolare Connect, la piattaforma Cloud di controllo da remoto che migliora l’esperienza degli utenti e apre nuove opportunità di business agli installatori. Connect consente, fra le molte opzioni, il controllo da remoto di automazioni per cancelli, garage e smart home, anche tramite app o smart speaker, con un’interfaccia intuitiva e personalizzabile. Un sistema sviluppato per rispondere alle esigenze reali di chi cerca sicurezza, comfort ed efficienza in casa o negli spazi di lavoro. In un mercato sempre più orientato all’automazione intelligente, CAME sceglie di comunicare con un linguaggio diretto, contemporaneo, affidandosi al mondo del motorsport, che da sempre incarna la sintesi tra innovazione, velocità e precisione. La partecipazione di Marco Bezzecchi, grande talento italiano capace di coniugare determinazione, autenticità e capacità comunicativa, rappresenta una scelta coerente con la volontà dell’azienda di rivolgersi anche a pubblici più giovani e digitali, mantenendo al contempo salda la propria identità.