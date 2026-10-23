MotoGp: 15 anni fa moriva Simoncelli, l'Emilia Romagna lo ricorda

"Ci manchi Sic! 15 anni fa, a Sepang, ci lasciava Marco Simoncelli. Un ragazzo che correva con il cuore, con il sorriso e quella passione contagiosa che racconta così bene l'anima della Romagna. Oggi il circuito di Misano porta il suo nome e Marco continua a vivere nei ricordi, nell'affetto di chi gli ha voluto bene e in quello di una terra che non ha mai smesso di sentirlo vicino". Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale ricorda il centauro scomparso il 23 ottobre del 2011. Oggi Coriano la sua città natale si ritroverà per ricordarlo. Alle 19 il sindaco Gianluca Ugolini e l'amministrazione comunale deporranno un omaggio floreale a "Il Podio" in via Garibaldi, nel centro del paese romagnolo. La commemorazione è aperta a tutta la cittadinanza e agli appassionati di motociclismo. "Quindici anni sono passati, ma Marco continua a far parte della storia e dell'identità di Coriano - ha osservato nei giorni scorsi il sindaco corianese - Il suo talento lo ha portato a essere conosciuto e amato in tutto il mondo, ma ciò che lo rende ancora così vicino a noi è la sua umanità, quel modo spontaneo e genuino di essere che tutti ricordano. Il nostro pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, per la quale il ricordo di Marco è una presenza quotidiana. Come comunità vogliamo continuare a custodire la sua memoria con affetto e riconoscenza", conclude.