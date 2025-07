Mondiali tuffi: Barnabà sesto, Baraldi dodicesimo da 27 metri

Lo spettacolo dell'High Diving chiude il programma iridato sull'isola di Sentosa. Nella finale da ventisette metri vince l'outsider americano James Lichestein che con 428.90 punti trova il suo personal best e il primo alloro mondiale della carriera. Bene gli azzurri con Andrea Barnabà detto Barnaba che è sesto con 375.30 punti a pari merito con l'icona britannica ora portacolori della Francia il quarantunenne Gary Hunt, già due ori a Gwangju e Fukuoka e argento iridato in carica. E' il secondo miglior risultato della storia dopo il bronzo dell'allenatore dell'azzurro, Alessandro De Rose, che fu bronzo a Budapest '17: "Sono contentissimo, rispetto all'altro anno che sono arrivato nono e ho fatto meno punti di adesso. E' stata una gara costante, anche se con un tuffo molto più semplice, perché adesso ho il mio libero era l'intermedio che avevo l'altro anno, quindi ho abbassato molto il coefficiente per problemi tecnici. La prima parte della gara è andata alla grande, oggi comunque ho confermato il fatto che ci sono - commenta sereno il ventenne triestino che fu nono agli scorsi mondiali di Doha ed è legato sentimentalmente a Elisa Cosetti con cui terminerà la Cliff Diving di Red Bull a Mostar e Boston. Adesso piano piano aggiungeremo i coefficienti senza fretta, perché appunto ho provato un po' di tempo ma ho avuto delle difficoltà. Quindi ho fatto un passetto indietro, è andato bene nello stesso. Per il prossimo anno si gareggerà all'europeo su 20 metri ed essendo più corto le rotazioni dovranno appunto ridursi. In realtà le mie sono ancora abbastanza fattibili anche da 20 metri, quindi penso che più o meno potrei anche mantenere questi tuffi, tranne ovviamente il ritornato, il primo libero che lo aumenterò". Conferma la posizione di Doha, Davide Baraldi che è dodicesimo in 323.80. "Sono felice perché questa comunque era una gara importante, una gara difficile, una gara ad alto livello. Felice della costanza dell'allenamento che abbiamo fatto con gli allenatori a casa, che ha portato a fare tutti i tuffi abbastanza bene frutto del lavoro e del miglioramento negli anni - afferma il ventiquattrenne comasco che vive e si allena a Trieste con Barnabà come compagno è al terzo mondiale. Potremmo sicuramente migliorarci ancora su qualche particolare, tipo meno schizzi sull'entrata, però nel complesso sono molto felice di questo mondiale e soprattutto di aver retto sei tuffi, che era la cosa che preoccupava di più tutti gli atleti di questo nuovo format gara. Stiamo lavorando per alzare i coefficienti ed è tutto lavoro che arriverà negli anni prossimi".