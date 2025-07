Mondiali nuoto: staffette e De Tullio in finale, Martinenghi e Ceccon in semifinale

Proveranno a far saltare il banco il campione olimpico Nicolò Martinenghi e il giovane rampante Ludovico Blu Art Viberti primatista italiano dei 50 in 26"27 al recente Settecolli. Martinenghi tocca in 58"84 per il terzo riscontro cronometrico; sei posizioni più giù per il 23enne piemontese che chiude in 59"56. Brava e fortunata Costanza Cocconcelli che accede alla semifinale dei 100 farfalla con il sedicesimo crono.