Lutto nel basket italiano: addio ad Anna Mellano, la promessa azzurra aveva solo 17 anni

19 Ott 2026 - 21:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

Una giornata drammatica e intrisa di profondo dolore sconvolge la pallacanestro italiana. All’età di appena 17 anni si è spenta Anna Mellano, giovane atleta classe 2009 in forza al Basket Venaria, storica società del settore giovanile a livello nazionale. La giovane cestista torinese è stata portata via da un male inesorabile, affrontato fino all'ultimo con la stessa grinta e determinazione che era solita mettere sul parquet, prima che la malattia la costringesse a sospendere l'attività agonistica.

In carriera, Anna era arrivata a vestire la maglia delle selezioni giovanili azzurre: nel luglio 2024 era stata tra le protagoniste della Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia di Varese, conquistando poi anche la chiamata nell'Under 16 guidata da coach Lucchesi.

L'annuncio ufficiale è giunto attraverso una nota della Federazione Italiana Pallacanestro. Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome dell'intero movimento, ha espresso il proprio sincero cordoglio e la propria vicinanza ai genitori Danilo e Marta, alla famiglia e a tutto il Basket Venaria: "Ad Anna, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di compagne, allenatori e tifosi, l’amorevole abbraccio di tutto il basket italiano".

La tragica scomparsa della giovane atleta si inserisce in una giornata particolarmente buia per il movimento cestistico nazionale, che nelle stesse ore ha pianto anche la tragica perdita del ventiduenne Mario Manconi e il lutto per la scomparsa di Maurizio Cremonini, storico e fondamentale punto di riferimento del minibasket federale.

Ultimi video

02:38
Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:53
SRV VOLLEY LA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile: Conegliano travolgente a punteggio pieno

03:03:53
Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

01:14
Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

01:32
Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

01:22
I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

01:09
Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

01:33
Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

03:10
Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

01:01
Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

02:05
I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

01:23
Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

02:38
Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:28
Atp Lione, Sonego eliminato al primo turno da Kouamé
21:26
Lutto nel basket italiano: addio ad Anna Mellano, la promessa azzurra aveva solo 17 anni
18:58
Atp Lione, Musetti vince il derby con Arnaldi al primo turno
17:15
Tennis, Atp Bruxelles: Cinà eliminato al primo turno da Munar
15:06
Motomondiale, all'asta l'Aprilia 250 di Loris Reggiani