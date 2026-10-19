Lutto nel basket italiano: addio ad Anna Mellano, la promessa azzurra aveva solo 17 anni

L'annuncio ufficiale è giunto attraverso una nota della Federazione Italiana Pallacanestro. Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome dell'intero movimento, ha espresso il proprio sincero cordoglio e la propria vicinanza ai genitori Danilo e Marta, alla famiglia e a tutto il Basket Venaria: "Ad Anna, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di compagne, allenatori e tifosi, l’amorevole abbraccio di tutto il basket italiano".