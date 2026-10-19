Lutto nel basket italiano: addio ad Anna Mellano, la promessa azzurra aveva solo 17 anni

Una giornata drammatica e intrisa di profondo dolore sconvolge la pallacanestro italiana. All’età di appena 17 anni si è spenta Anna Mellano, giovane atleta classe 2009 in forza al Basket Venaria, storica società del settore giovanile a livello nazionale. La giovane cestista torinese è stata portata via da un male inesorabile, affrontato fino all'ultimo con la stessa grinta e determinazione che era solita mettere sul parquet, prima che la malattia la costringesse a sospendere l'attività agonistica.
In carriera, Anna era arrivata a vestire la maglia delle selezioni giovanili azzurre: nel luglio 2024 era stata tra le protagoniste della Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia di Varese, conquistando poi anche la chiamata nell'Under 16 guidata da coach Lucchesi.
L'annuncio ufficiale è giunto attraverso una nota della Federazione Italiana Pallacanestro. Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome dell'intero movimento, ha espresso il proprio sincero cordoglio e la propria vicinanza ai genitori Danilo e Marta, alla famiglia e a tutto il Basket Venaria: "Ad Anna, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di compagne, allenatori e tifosi, l’amorevole abbraccio di tutto il basket italiano".
La tragica scomparsa della giovane atleta si inserisce in una giornata particolarmente buia per il movimento cestistico nazionale, che nelle stesse ore ha pianto anche la tragica perdita del ventiduenne Mario Manconi e il lutto per la scomparsa di Maurizio Cremonini, storico e fondamentale punto di riferimento del minibasket federale.