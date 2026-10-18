Golf, DP World Tour: Chacarra domina in India, De Leo 5°

18 Ott 2026 - 16:19
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Lo spagnolo Eugenio Chacarra ha dominato nella seconda edizione del DP World India Championship, che ha concluso con 267 (67 67 63 70, -21) colpi, precedendo di due il neozelandese Daniel Hillier, secondo con 269 (-19). Nel penultimo torneo della regular season del DP World Tour, disputato al Delhi Golf Club (Lodhi Championship Course, par 72), nella capitale indiana, il migliore tra gli italiani è stato Gregorio De Leo che, con una tonica prova, si è classificato quinto con 275 (-13). In terza posizione con 273 (-15) il polacco Adrian Meronk e l'iberico Angel Hidalgo, in quinta, insieme all'azzurro, l'inglese Tommy Fleetwood, che difendeva il titolo, il sudafricano JC Ritchie e l'olandese Joost Luiten e in nona con 276 (-12) lo scozzese Robert MacIntyre, lo spagnolo Adrian Otaegui, ora sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti, il belga Thomas Detry e il nordirlandese Tom McKibbin, gli ultimi due, come Meronk, membri della LIV Golf, che sta attraversando un momento difficile. Hanno deluso i due concorrenti più attesi, lo statunitense Patrick Reed, 23° con 280 (-8), e il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, 42° con 284 (-4).

Ultimi video

01:10
DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

02:38
Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

01:29
NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

01:42
Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

00:36
rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

00:42
MCH RISSA NHL MCH

Nhl, via guantoni e caschetto: rissa in Colorado-Dallas."

01:15
Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

00:50
MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

00:59
MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

01:45
Conegliano dominante, Scandicci e Novara flop

Conegliano dominante, Scandicci e Novara flop

01:29
MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

00:39
DICH GIOVANNI FRANZONI MEDIA DAY DICH

Franzoni: "Le aspettative sono alte, spesso me le impongo da solo"

00:55
DICH FEDERICA BRIGNONE MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Brignone: "Miglioro in fretta ma per tornare c'è ancora bisogno di tempo"

01:06
DICH SOFIA GOGGIA MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Goggia: "Non c'è una tempistica certa per il ritorno, ma..."

00:31
MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

01:10
DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:54
Ciclismo: McNulty vince Veneto Classic, primo successo in maglia iridata
17:15
Biathlon: Vittozzi vince seconda gara Loop One Festival a Monaco
16:21
Sollevamento pesi: Europei Junior e U23, argento e record italiano per Sara Dal Bò
16:19
Golf, DP World Tour: Chacarra domina in India, De Leo 5°
15:49
Tennis: Kartal ko in finale, Chwalinska vince a Wuhan il suo primo titolo 1000