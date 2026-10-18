Golf, DP World Tour: Chacarra domina in India, De Leo 5°

Lo spagnolo Eugenio Chacarra ha dominato nella seconda edizione del DP World India Championship, che ha concluso con 267 (67 67 63 70, -21) colpi, precedendo di due il neozelandese Daniel Hillier, secondo con 269 (-19). Nel penultimo torneo della regular season del DP World Tour, disputato al Delhi Golf Club (Lodhi Championship Course, par 72), nella capitale indiana, il migliore tra gli italiani è stato Gregorio De Leo che, con una tonica prova, si è classificato quinto con 275 (-13). In terza posizione con 273 (-15) il polacco Adrian Meronk e l'iberico Angel Hidalgo, in quinta, insieme all'azzurro, l'inglese Tommy Fleetwood, che difendeva il titolo, il sudafricano JC Ritchie e l'olandese Joost Luiten e in nona con 276 (-12) lo scozzese Robert MacIntyre, lo spagnolo Adrian Otaegui, ora sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti, il belga Thomas Detry e il nordirlandese Tom McKibbin, gli ultimi due, come Meronk, membri della LIV Golf, che sta attraversando un momento difficile. Hanno deluso i due concorrenti più attesi, lo statunitense Patrick Reed, 23° con 280 (-8), e il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, 42° con 284 (-4).