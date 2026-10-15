Karting, D'Ascoli e Scognamiglio vicecampioni del mondo

Nel settore delle gare auto, invece, Luigi Vinaccia ha posto il settimo sigillo sullo Slalom Torregrotta-Roccavaldina disputatosi nel messinese e valido quale sesto appuntamento del Campionato Nazionale Slalom. Il successo del pilota di Massa Lubrense è arrivato grazie al miglior tempo ottenuto in gara 3 al volante della sua Osella PA 6/9. Sul terzo gradino del podio è salito Salvatore Venanzio che, grazie a questo risultato, si è aggiudicato, con due gare di anticipo, anche il titolo di Campione Nazionale dopo aver già portato a casa l'altra corona tricolore del Campionato Italiano Assoluto. Vinaccia, che aveva vinto lo Slalom di Torregrotta-Roccavaldina per la prima volta nel 2001 ed è tornato a trionfare nella trentunesima edizione a distanza di un quarto di secolo, ha dichiarato: "Tornare qui è sempre bello, e avere vinto e diventare nuovamente primatista con sette successi mi riempie d'orgoglio!". Venanzio, che con questo podio ha centrato una fantastica doppietta, ha dichiarato: "Ho completato con questo titolo una stagione esemplare con una vettura che abbiamo sviluppato durante tutta la stagione".