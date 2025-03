Vela, il Red Bull Italy SailGp dà spettacolo insieme a Massimiliano Piffaretti

Il wakeboarder italiano ha così sfruttato la scia dell'imbarcazione per esibirsi in salti arditi e trick da brivido, fluttuando sull’acqua e regalando immagini mozzafiato. Un mix perfetto tra precisione, controllo e spettacolarità, che incarna lo spirito di innovazione e performance estrema che contraddistingue Red Bull in ogni disciplina.



Anche sull'onda di questa speciale ed entusiasmante esperienza, il team italiano è pronto ad affrontare la quinta tappa del campionato, nonché seconda consecutiva sulle coste americane, l'Oracle San Francisco Sail Grand Prix: il campo di regata sarà nello scenario inconfondibile della baia di San Francisco, incorniciato dall'iconico skyline della città californiana e da monumenti e luoghi famosissimi, quali il Golden Gate Bridge e l'isola di Alcatraz.



Le mutevoli condizioni atmosferiche e i venti sostenuti promettono di mettere alla prova come non mai le abilità dei team partecipanti, in una tappa che sarà un crocevia strategico per le sorti della stagione 2024-2025 di SailGP.



Il Red Bull Italy SailGP Team è determinato a confermare e migliorare il proprio percorso di crescita. La tappa di San Francisco sarà un nuovo banco di prova, selettivo ed entusiasmante al contempo: la performance congiunta con Piffaretti esprime altresì il desiderio di stupire e superare i propri limiti, così da "mettere l'Italia sulla mappa" del più grande circuito di vela al mondo.



Di seguito il programma essenziale della due giorni di regata:



RACE DAY 1 | Sabato 22 marzo 2025