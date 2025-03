Golf: Glover, Spaun Jr e Villegas i leader del The Players

In Florida il primo round del The Players, torneo più ricco del PGA Tour (il montepremi è di 25 milioni di dollari), è stato sospeso per l'arrivo dell'oscurità con ancora cinque giocatori chiamati ad ultimarlo. Al TPC Sawgrass (Stadium Course, par 72) di Ponte Vedra Beach, gli americani Lucas Glover e John Michael Spaun Jr con uno score di 66 (-6) guidano la classifica provvisoria insieme al colombiano Camilo Villegas. I tre leader hanno un solo colpo di vantaggio sul nordirlandese Rory McIlroy (numero 2 mondiale e vincitore della competizione nel 2019), l'australiano Min Woo Lee e gli statunitensi Billy Horschel e Akshay Bhatia, tutti 4/i con 67 (-5). Sul "-5", ma con ancora due buche del round d'apertura da completare, c'è pure Max McGreevy, 29enne di Edmond (Oklahoma). Mentre Scottie Scheffler, leader del world ranking e campione del The Players sia nel 2024 che nel 2022, è 20/o con 69 (-3). Medaglia d'oro ai Giochi di Parigi, punta a eguagliare il record di tre successi nell'evento di Jack Nicklaus, a segno nel 1974, 1976 e 1978. (ANSA).