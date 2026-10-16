Fisg: Thomas Rottensteiner candidato alla presidenza,

Si terranno sabato 24 ottobre a Bolzano, presso l'Hotel Four Points by Sheraton, le elezioni per il rinnovo della presidenza della Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Fisg). A correre per la successione ad Andrea Gios è Thomas Rottensteiner, 63 anni, imprenditore di Renon, attuale vicepresidende federale ed ex atleta azzurro di bob con due partecipazioni olimpiche (Calgary 1988 e Albertville 1992). Sotto lo slogan "Costruiamo insieme il futuro della nostra Fisg", il programma di Rottensteiner poggia su tre parole chiave: continuità, responsabilità e innovazione. Tra gli obiettivi principali figurano il consolidamento dei risultati ottenuti con la spinta dei Giochi di Milano Cortina 2026, la valorizzazione di tutte le discipline — dall'hockey al pattinaggio, dal curling allo sport paralimpico — e una gestione collegiale del Consiglio Federale vicina alle società e ai territori, in vista del nuovo quadriennio che condurrà alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2030.