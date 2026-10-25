F1, Wolff: "Antonelli irreale, ma risultato frutto nove anni di lavoro"

"Mi sembra irreale quello che ha fatto Antonelli, ha fatto una partenza folle e ha sempre controllato la gara come un campione". Così Toto Wolff, team principal della Mercedes, commenta la vittoria di Kimi Antonelli ad Austin con il titolo Mondiale ormai ad un passo. "La gente che dice che il talento si vede in realtà non capisce che questo è il lavoro di nove anni", ha aggiunto a Sky. "Ogni anno di crescita, l'essere parte della nostra struttura: il risultato è questo", ha detto ancora Wolff sottolineando quanto la Mercedes abbia investito e creduto nel giovane bolognese.