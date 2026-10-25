F1, Wolff: "Antonelli irreale, ma risultato frutto nove anni di lavoro"

25 Ott 2026 - 23:54
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"Mi sembra irreale quello che ha fatto Antonelli, ha fatto una partenza folle e ha sempre controllato la gara come un campione". Così Toto Wolff, team principal della Mercedes, commenta la vittoria di Kimi Antonelli ad Austin con il titolo Mondiale ormai ad un passo. "La gente che dice che il talento si vede in realtà non capisce che questo è il lavoro di nove anni", ha aggiunto a Sky. "Ogni anno di crescita, l'essere parte della nostra struttura: il risultato è questo", ha detto ancora Wolff sottolineando quanto la Mercedes abbia investito e creduto nel giovane bolognese.

"L'anno scorso, dopo nove gare senza punti c'erano state tante critiche, dicevano che era troppo giovane. Ora sono felice per lui, per la squadra, per il lavoro fatto in questi nove anni", ha concluso Wolff.

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