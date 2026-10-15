"Corri Libera", il 15 novembre a Roma la 5 km contro la violenza sulle donne

15 Ott 2026 - 13:33
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Una corsa contro la violenza sulle donne. Il prossimo 15 novembre, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si terrà a Roma la seconda edizione della 5 km dal Colosseo ai Fori Imperiali, di "Corri Libera", percorso che punta a trasformare la partecipazione in consapevolezza e la consapevolezza in impegno promuovendo la cultura del rispetto affinché nessuna donna si senta sola. Promossa dalla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi e dal ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e organizzata da Sport e Salute coinvolgendo anche il ministero della Difesa e Fidal, con la collaborazione di Roma Capitale e Regione Lazio, Corri Libera punta a contribuire a costruire una comunità più consapevole, capace di educare al rispetto e di contrastare ogni forma di violenza, a partire dalle nuove generazioni. Due le modalità per partecipare: la gara competitiva e la corsa-camminata aperta a tutti con la partenza fissata alle ore 10 dal Colosseo e un percorso di cinque chilometri attraverso alcuni dei luoghi più iconici della Capitale, con arrivo in via dei Fori Imperiali.

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