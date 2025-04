Ciclismo, Elisabeth Ebras nuova atleta di BePink-Imatra-Bongioanni

Nata a Tallinn il 22 luglio 2004, è una ciclista dotata di spunto veloce con attitudine per le volate ristrette e a proprio agio su percorsi di media durezza. Nel 2024 ha centrato numerosi risultati di spessore, come la vittoria alla Tartu Rattaralli (gara nazionale) e il secondo posto al Poreč Trophy Ladies (1.2 UCI); ai Campionati Nazionali Elite si era messa al collo l'argento sia nella prova in linea, che in quella a cronometro.