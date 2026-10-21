Basket, partite truccate in Grecia: arrestati capo della federazione e arbitri

21 Ott 2026 - 18:44
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Al termine di una indagine durata sei mesi su presunte partite truccate, le autorità greche hanno lanciato una vasta operazione contro il basket greco. Tra gli arrestati, oltre a diversi arbitri e un ex atleta, anche il presidente della Federbasket greca, Vangelis Liolios, in carica dal settembre 2021. Lo riporta l'agenzia di stampa Ana. L'indagine è stata avviata ad aprile a seguito di una denuncia presentata dalla squadra ateniese Maroussi, e alcuni testimoni avrebbero ammesso di aver accettato tangenti.

Secondo l'Ana, sono sotto esame una cinquantina di partite della Prima Divisione greca e delle serie inferiori, risalenti al 2016. "Per anni abbiamo sofferto a causa di decisioni arbitrali scandalose prese da singoli individui nominati in violazione del regolamento. Il club ha perso titoli, ha dovuto giocare a porte chiuse e ha pagato centinaia di migliaia di euro di multe perché il suo proprietario, Dimitris Giannakopoulos, ha pubblicamente condannato e preso posizione contro queste pratiche, mentre tutti gli altri sono rimasti in silenzio", ha denunciato il Panathinaikos, campione d'Europa nel 2024.

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