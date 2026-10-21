Basket, partite truccate in Grecia: arrestati capo della federazione e arbitri

Secondo l'Ana, sono sotto esame una cinquantina di partite della Prima Divisione greca e delle serie inferiori, risalenti al 2016. "Per anni abbiamo sofferto a causa di decisioni arbitrali scandalose prese da singoli individui nominati in violazione del regolamento. Il club ha perso titoli, ha dovuto giocare a porte chiuse e ha pagato centinaia di migliaia di euro di multe perché il suo proprietario, Dimitris Giannakopoulos, ha pubblicamente condannato e preso posizione contro queste pratiche, mentre tutti gli altri sono rimasti in silenzio", ha denunciato il Panathinaikos, campione d'Europa nel 2024.