Basket, Olynyk: "Entusiasta dell'opportunità, Bc Roma ha talento"

15 Ott 2026 - 18:31
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"Venire a Roma è una grande opportunità, in un grande club e in una grande città. Soprattutto è un'opportunità per me e la mia famiglia che amiamo l'Italia e l'Europa. Sono veramente entusiasta di essere qui". Così l'ala canadese Kelly Olynyk, due giorni dopo il debutto con la maglia di BC Roma che lo ha visto realizzare 15 punti contro Balkan Botevgrad in EuroCup. "Nel corso della mia carriera cestistica ho incontrato tanti italiani, tra cui Datome e Fontecchio. Amiamo l'Italia. È un Paese bellissimo, con un cibo straordinario e persone fantastiche. La nostra è una buona squadra, ci sono tanti giovani giocatori con molto talento che impareranno e miglioreranno con il passare della stagione", ha aggiunto il cestista presentato oggi al Cpo 'Giulio Onesti', a Roma.

"Magro è buon coach, ha una grande esperienza. Ci vorrà un po' di tempo per assimilare completamente il suo sistema di gioco, padroneggiarlo e migliorare nella sua applicazione. Siamo una squadra nuova, con un nuovo sistema di gioco e un nuovo staff tecnico. Più partite giocheremo e più miglioreremo. L'Nba Europe non ha inciso nella mia scelta di venire a Roma, poi è ovvio che se succederà sarà eccezionale, ma non è la motivazione per cui sono qui. Per il momento siamo concentrati sul campionato italiano e sull'EuroCup. Vogliamo fare del nostro meglio e vincere il maggior numero possibile di partite", ha concluso. 

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