Basket: Nba, nella notte esordi vincenti per Lakers e T-Wolves

Esordi vincenti nella notte in Nba nella stagione 2026-27 per i Los Angeles Lakers (127-105 ai Golden State Warriors, con 28 punti di Doncic e 26 di Kessler per LA e 23 di Curry per i Warriors) e per i Minnesota Timberwolves (131-106 a Miami contro gli Heat, con 45 punti di Edwards per i T-Wolves e 35 di Antetokounmpo per Miami). Gli altri risultati: Orlando Magic-Atlanta Hawks 125-132; Washington Wizards-Milwaukee Bucks 128-116; Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 103-110; Toronto Raptors-Chicago Bulls 135-92; Memphis Grizzlies-Utah Jazz 123-103; New Orleans Pelicans-Indiana Pacers 120-123; Houston Rockets-Dallas Mavericks 128-110; Portland Trail Blazers-Pheonix Suns 124-83; Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 121-96.