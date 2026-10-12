Basket in carrozzina: le Volpi Rosse pronte alla nuova stagione

12 Ott 2026 - 14:53
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Un roster profondamente ringiovanito, ma con la stessa voglia di essere protagonisti in Italia ed Europa. Presentata A Firenze oggi la formazione delle Volpi Rosse Menarini, che il 24 ottobre debutteranno nel campionato di serie A di basket in carrozzina, mentre a marzo saranno attese dalla Eurocup. Fondata nel 2006, la squadra gigliata è sostenuta da 15 anni dal Gruppo Menarini, che è il title sponsor.

Per quanto riguarda la stagione ormai alle porte, squadra più giovane con 11 atleti, guidati da Daniele Riva e Antonio Calamai e un volto internazionale: Italia, Brasile, Stati Uniti, Svezia e Inghilterra. "Questa nuova stagione - dice il presidente Ivano Nuti - parte sotto gli auspici di una grande scommessa. Abbiamo rinnovato la squadra, adesso molto giovane, dove è rimasta solamente una persona 'di una certa età' a fare 'da nave scuola'. L'età media è 24 anni e quindi è tutta da scoprire. L'obiettivo è creare una base buona per crescere in futuro e rimanere in Serie A, perché i tempi cambiano" ed è "un momento difficile per gli sport paralimpici di squadra".

A fianco del messaggio sportivo c'è poi quello sociale, "a usare lo sport come strumento per aiutare tutti a crescere", a partire dai giovani "per vedere anche la parte della delusione dello sport in un'età adolescenziale in cui può portare a devianze sociali gravi, a frustrazioni, a tante cose se le aspettative non sono rispettate". A ciò si aggiungono i vari progetti: 'Oltre l'ostacolo', i lunedì mattina in palestra insieme alle scuole, quindi 'Movimento in allegria' e il nuovo premio di scrittura rivolto agli studenti delle superiori sui temi dell'inclusione e del contrasto alla violenza. "Il loro valore per la città va oltre i risultati sportivi - conferma l'assessora comunale allo sport Letizia Perini -. Lo vediamo nelle opportunità che offrono ai giovani, nel gruppo che costruiscono e nel lavoro nelle scuole".

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