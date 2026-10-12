Basket in carrozzina: le Volpi Rosse pronte alla nuova stagione

Per quanto riguarda la stagione ormai alle porte, squadra più giovane con 11 atleti, guidati da Daniele Riva e Antonio Calamai e un volto internazionale: Italia, Brasile, Stati Uniti, Svezia e Inghilterra. "Questa nuova stagione - dice il presidente Ivano Nuti - parte sotto gli auspici di una grande scommessa. Abbiamo rinnovato la squadra, adesso molto giovane, dove è rimasta solamente una persona 'di una certa età' a fare 'da nave scuola'. L'età media è 24 anni e quindi è tutta da scoprire. L'obiettivo è creare una base buona per crescere in futuro e rimanere in Serie A, perché i tempi cambiano" ed è "un momento difficile per gli sport paralimpici di squadra".