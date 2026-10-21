Basket, a Venaria l'ultimo saluto ad Anna Mellano

21 Ott 2026 - 17:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Non ci sono parole capaci di colmare un'assenza così grande. Da papà, è una notizia che toglie il fiato. Penso proprio alla sua mamma e al suo papà, persone meravigliose, a un dolore che nessun genitore dovrebbe mai affrontare. Davanti a una perdita così, tanti affanni della quotidianità diventano piccoli e le parole sembrano tutte insufficienti". A dirlo è il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi, dopo che nel pomeriggio sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Venaria Reale (Torino) i funerali di Anna Mellano, la 17enne promessa della nazionale italiana di basket, stroncata da una leucemia. La ragazza, alla quale era stata diagnosticata la malattia a inizio 2025, era anche stata sottoposta al trapianto di midollo attraverso una delle sorelle, donatrice compatibile. Cresciuta nel Basket Femminile Venaria, la 17enne era già stata convocata più volte per giocare nelle selezioni nazionali Under 15 e 16, prima che la leucemia la obbligasse a fermarsi.

Ultimi video

01:23
Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

01:25
Tennis, Musetti avanti a Lione

Tennis, Musetti avanti a Lione

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:53
SRV VOLLEY LA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile: Conegliano travolgente a punteggio pieno

03:03:53
Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

01:14
Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

01:32
Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

01:22
I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

01:09
Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

01:33
Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

03:10
Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

01:01
Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

02:05
I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

01:23
Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

SRV VOLLEY LA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile: Conegliano travolgente a punteggio pieno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:33
Tennis, Wta Ningbo: Jovic avversaria di Paolini al 2° turno
17:43
Basket, a Venaria l'ultimo saluto ad Anna Mellano
16:57
F1, Vasseur: "Avanti così, vogliamo fare un'altra gara solida"
16:23
Rugby, Nations Championship: gli Azzurri convocati per il raduno di Padova
16:21
F1, Verstappen: "Austin pista divertente, ci servono punti per il campionato costruttori"