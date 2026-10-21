Basket, a Venaria l'ultimo saluto ad Anna Mellano

"Non ci sono parole capaci di colmare un'assenza così grande. Da papà, è una notizia che toglie il fiato. Penso proprio alla sua mamma e al suo papà, persone meravigliose, a un dolore che nessun genitore dovrebbe mai affrontare. Davanti a una perdita così, tanti affanni della quotidianità diventano piccoli e le parole sembrano tutte insufficienti". A dirlo è il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi, dopo che nel pomeriggio sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Venaria Reale (Torino) i funerali di Anna Mellano, la 17enne promessa della nazionale italiana di basket, stroncata da una leucemia. La ragazza, alla quale era stata diagnosticata la malattia a inizio 2025, era anche stata sottoposta al trapianto di midollo attraverso una delle sorelle, donatrice compatibile. Cresciuta nel Basket Femminile Venaria, la 17enne era già stata convocata più volte per giocare nelle selezioni nazionali Under 15 e 16, prima che la leucemia la obbligasse a fermarsi.