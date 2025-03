Atletica, La Torre: "Dosso storica, svolta Iapichino"

"Stiamo cercando di far diventare normalità quella che prima era un'eccezione. La cosa più importante di questi Europei è il segno della continuità di questo gruppo di ragazze e ragazzi che, pur lasciando a casa tutti i campioni olimpici, sanno farsi valere, primeggiare in Europa. Zaynab Dosso ci ha regalato un oro storico: per la prima volta nella storia dell'atletica italiana una donna vince una competizione internazionale sui 60 metri indoor. E l'ha vinta dominando la gara". Così il direttore tecnico della Nazionale di atletica Antonio La Torre, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul bilancio finale degli Europei indoor di atletica leggera ad Apeldoorn, in Olanda. L'Italia ha chiuso la kermesse europea con sei medaglie, al secondo posto del medagliere. Sulla Iapichino: "Non ho mai smesso di credere nelle potenzialità di Larissa. Quando ha sbagliato, è arrivata quarta alle Olimpiadi".