Atletica, Golden Gala Pietro Mennea il 27 maggio 2027

12 Ott 2026 - 15:22
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C'è la data del prossimo Golden Gala Pietro Mennea: il principale meeting italiano si terrà giovedì 27 maggio. È stato ufficializzato il calendario della Wanda Diamond League 2027, con inizio il 7 maggio a Doha e conclusione il 25 e 26 agosto a Zurigo con le finali che assegnano il Diamond Trophy. Roma sarà la quarta tappa del massimo circuito internazionale, che in quattro mesi attraverserà quindici città di quattro continenti. Le immagini del Golden Gala Pietro Mennea saranno trasmesse in 170 paesi e l'evento sarà una tappa importante nel cammino di avvicinamento verso i Mondiali di Pechino in programma a settembre. Di seguito il calendario completo: Doha - 7 maggio; Shanghai/Keqiao - 15 maggio; Xiamen - 22 maggio; Roma - 27 maggio; Rabat - 30 maggio; Oslo - 3 giugno; Stoccolma - 6 giugno; Parigi - 25 giugno; Eugene - 3 luglio; Principato di Monaco - 9 luglio; Losanna - 13 luglio; Londra - 17 luglio; Slesia - 15 agosto; Bruxelles - 20 agosto; WDL Final Zurigo - 25-26 agosto.

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