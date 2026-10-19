Atletica: 14 specialità nel Golden Gala 2027, a Roma 100 metri show

19 Ott 2026 - 14:15
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Quattordici specialità, sette al maschile e sette al femminile, con le stelle mondiali dell'atletica in pista. La Diamond League ha ufficializzato il programma delle gare della prossima stagione: il Golden Gala Pietro Mennea, in programma il 27 maggio 2027, vedrà gli uomini impegnati nei 100, 800, 1500, 400 ostacoli, alto, triplo, peso, e le donne nei 200, 400, 1500, 5000, 3000 siepi, lungo, disco, alla ricerca di punti per la qualificazione alla finale del 26 e 27 agosto a Zurigo. La tappa italiana sarà il quarto appuntamento stagionale, il primo in Europa, dopo il debutto di Doha (7 maggio) e le due tappe cinesi di Shanghai e Xiamen. Dopo Roma, il circuito proseguirà il 30 maggio a Rabat, quindi a giugno a Oslo, Stoccolma, Parigi, a luglio a Eugene, Principato di Monaco, Losanna, Londra, ad agosto in Slesia e a Bruxelles, preludio alla Wanda Diamond League Final in Svizzera. 

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