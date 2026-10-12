Arianna Fontana: "Milano Cortina miei ultimi Giochi? Vediamo se avrò ancora energie"

12 Ott 2026 - 12:00
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"Tutte le medaglie olimpiche hanno il loro valore, forse quella di Torino dove è iniziato tutto è quella a cui tengo di più". Lo ha detto l'olimpionica Arianna Fontana durante la consegna dei Collari d'Oro del Coni commentando le 14 medaglie olimpiche conquistate. "E' cambiato tanto da Torino a qui - ha aggiunto -. Mi sono data lo spazio per sbagliare e imparare, grazie a chi mi ha sostenuto sono riuscita a raggiungere dei risultati incredibili". Poco prima di entrare al CPO Giulio Onesti le era stato chiesto invece se Milano Cortina fosse stata la sua ultima Olimpiade. "Non lo so se è stata l'ultima, se così fosse sarebbe un cerchio bellissimo che si chiude, ma vediamo se avrò ancora energie", la risposta di Fontana.

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