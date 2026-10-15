Aquabike, prende il via a Olbia il campionato mondiale

Il numero dei partecipanti è da record e dopo dieci anni dalla prima edizione il campionato del Mondo UIM-ABP Aquabike continua a scegliere Olbia, diventata ormai la città simbolo della disciplina, per il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, ultimo round della stagione 2026. Mentre nei paddock del quartier generale ospitato nell'area del Molo Brin fervono gli ultimi preparativi, questa mattina si è tenuta lapresentazione dell'evento con il sindaco Settimo Nizzi, e l'amministratore delegato di H2O Racing, Raimondo di San Germano. Il progetto di portare l'Aquabike a Olbia era stato avviato nel 2018, quando il campionato mondiale ha fatto il suo debutto in città. Da allora Olbia è riuscita a diventare un punto di riferimento internazionale per questa disciplina e una destinazione riconosciuta per gli sport acquatici. Centosessanta i piloti iscritti, un numero che supera i 154 partecipanti dell'edizione dello scorso anno. Gli atleti arriveranno da 27 Paesi diversi, con una rappresentanza internazionale che spazia dal Giappone alla Cina, dall'Arabia Saudita al Canada, fino a comprendere quasi due dozzine di nazioni europee. Inoltre, per la prima volta nella storia di Aquabike una donna, l'americana Demi Morgan, parteciperà nella categoria freestyle una delle discipline più amate dal pubblico mentre il pilota cinese Lyu Zhaoxuan entra a far parte dei piloti ufficiali di Ski Division GP.