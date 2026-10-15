Aquabike, prende il via a Olbia il campionato mondiale

15 Ott 2026 - 17:57
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Il numero dei partecipanti è da record e dopo dieci anni dalla prima edizione il campionato del Mondo UIM-ABP Aquabike continua a scegliere Olbia, diventata ormai la città simbolo della disciplina, per il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, ultimo round della stagione 2026. Mentre nei paddock del quartier generale ospitato nell'area del Molo Brin fervono gli ultimi preparativi, questa mattina si è tenuta lapresentazione dell'evento con il sindaco Settimo Nizzi, e l'amministratore delegato di H2O Racing, Raimondo di San Germano. Il progetto di portare l'Aquabike a Olbia era stato avviato nel 2018, quando il campionato mondiale ha fatto il suo debutto in città. Da allora Olbia è riuscita a diventare un punto di riferimento internazionale per questa disciplina e una destinazione riconosciuta per gli sport acquatici. Centosessanta i piloti iscritti, un numero che supera i 154 partecipanti dell'edizione dello scorso anno. Gli atleti arriveranno da 27 Paesi diversi, con una rappresentanza internazionale che spazia dal Giappone alla Cina, dall'Arabia Saudita al Canada, fino a comprendere quasi due dozzine di nazioni europee. Inoltre, per la prima volta nella storia di Aquabike una donna, l'americana Demi Morgan, parteciperà nella categoria freestyle una delle discipline più amate dal pubblico mentre il pilota cinese Lyu Zhaoxuan entra a far parte dei piloti ufficiali di Ski Division GP.

Anche quest'anno le gare si svolgeranno nello specchio d'acqua antistante il lungomare, offrendo al pubblico locale e ai visitatori una posizione privilegiata per assistere da vicino allo spettacolo delle competizioni. Oltre alle categorie principali GP1, il Gran Premio ospiterà le gare iridate in prova unica delle categorie Ski GP2, GP3 e GP4, oltre a Runabout GP2, GP4 e GP4 Ladies. Un fine settimana che assegnerà quindi numerosi titoli mondiali e culminerà con la proclamazione dei campioni della stagione 2026. L'azione in acqua prenderà il via domani, venerdì 16 ottobre, con le prove libere e le sessioni di Pole Position a partire dalle 10. Nel pomeriggio, dalle 16:45, scatteranno le prime gare, con le Moto 1. Sabato 17 ottobre sarà dedicato alle successive manche di gara, con le Moto 2, mentre domenica 18 ottobre si svolgeranno le ultime prove decisive per l'assegnazione dei titoli. Il momento culminante del fine settimana è previsto a partire dalle ore 18 di domenica, quando Olbia incoronerà i vincitori del Gran Premio e i campioni del mondo 2026, chiudendo ufficialmente la stagione internazionale dell'Aquabike.

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