Abodi: "Elezioni Figc? Vanno ritrovate compattezza e coesione"

In vista del 14 dicembre, quando si terrà l'assemblea elettiva della Figc, l'auspicio "è che si ritrovi compattezza e coesione, che ci sia una chiarezza sull'agenda delle cose da fare, che si apprezzi il fatto che le cose non debbano soltanto essere fatte, ma fatte bene, rispettando tutto e tutti, a partire dalle regole". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, parlando a margine dell'evento 'Luce!' a Palazzo Vecchio, a Firenze. "Io sono sempre a disposizione - ha aggiunto - non ho fatto mai mancare la mia disponibilità ad ascoltare gli argomenti che sono di interesse comune e non individuale".