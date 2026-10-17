Abodi: "Elezioni Figc? Vanno ritrovate compattezza e coesione"

17 Ott 2026 - 11:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

In vista del 14 dicembre, quando si terrà l'assemblea elettiva della Figc, l'auspicio "è che si ritrovi compattezza e coesione, che ci sia una chiarezza sull'agenda delle cose da fare, che si apprezzi il fatto che le cose non debbano soltanto essere fatte, ma fatte bene, rispettando tutto e tutti, a partire dalle regole". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, parlando a margine dell'evento 'Luce!' a Palazzo Vecchio, a Firenze. "Io sono sempre a disposizione - ha aggiunto - non ho fatto mai mancare la mia disponibilità ad ascoltare gli argomenti che sono di interesse comune e non individuale".

Ultimi video

00:41
DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

01:29
NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

NFL da pazzi a Wembley: Texans-Jaguars sul 20

01:42
Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

00:36
rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

00:42
MCH RISSA NHL MCH

Nhl, via guantoni e caschetto: rissa in Colorado-Dallas."

01:15
Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

00:50
MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

00:59
MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

01:45
Conegliano dominante, Scandicci e Novara flop

Conegliano dominante, Scandicci e Novara flop

01:29
MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

00:39
DICH GIOVANNI FRANZONI MEDIA DAY DICH

Franzoni: "Le aspettative sono alte, spesso me le impongo da solo"

00:55
DICH FEDERICA BRIGNONE MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Brignone: "Miglioro in fretta ma per tornare c'è ancora bisogno di tempo"

01:06
DICH SOFIA GOGGIA MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Goggia: "Non c'è una tempistica certa per il ritorno, ma..."

00:31
MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

01:10
DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

00:41
DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

MCH RISSA NHL MCH

Nhl, via guantoni e caschetto: rissa in Colorado-Dallas."

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Zverev
15:09
Zverev fuori in semifinale a Shanghai: in finale ci va Davidovich Fokina, slitta il sorpasso su Sinner
15:07
Tennis: Jodar alla prima finale in un 1000, battuto Medvedev in due set
14:18
Mondiali ciclismo pista: Alzini quarta nell'inseguimento donne
14:04
Tennis, Binaghi: "Coppa Davis? Italia al momento piena di acciacchi ma ci proveremo"
14:03
Tennis, Zverev eliminato a Shanghai: "Non sono un robot, sono stanco"