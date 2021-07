Italbasket e ciclismo: un positivo sullo stesso volo per Tokyo

Allarme Covid a Tokyo per l'Italibasket, la Nazionale di ciclismo e la squadra di pugilato femminile. Sul loro volo Alitalia decollato ieri da Fiumicino c'era anche un giornalista italiano che all'arrivo in Giappone è risultato positivo. A confermare la positività è stato il nostro ambasciatore Giorgio Starace: "Stiamo seguendo la questione con estrema attenzione, la persona è stata posta in isolamento e presenta solo lievi sintomi". Dall'ambiente azzurro, però, filtra tranquillità perché non ci sarebbero stati contatti ravvicinati. Nessun atleta, infatti, è stato messo in quarantena.