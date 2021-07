Tokyo, sarà un'Italia da record: 372 azzurri ai Giochi

VIA IL 23 LUGLIO

Il primato precedente era di 367 atleti stabilito in occasione delle Olimpiadi di Atene 2004

Partecipazione degli azzurri da record per le Olimpiadi di Tokyo, che prenderanno il via il 23 luglio prossimo e proseguiranno fino all'8 agosto. Con i 76 convocati nell'atletica leggera, ufficializzati oggi (anche questo è un primato), il totale degli atleti che faranno parte della delegazione dell'Italia finora ammonta a oggi a 372 unità, 186 uomini e altrettante donne. Il record precedente era di 367 atleti stabilito in occasione delle Olimpiadi di Atene 2004.

Tra i 372 anche un azzurro che surferà per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo, le prime che hanno nel loro programma lo sport delle tavole sulle onde: Leonardo Fioravanti ha infatti staccato il pass dopo il forfait del sudafricano Jordy Smith per infortunio, che ha consentito all'atleta romano di rientrare nella lista ristretta di venti atleti che si contenderanno una medaglia in Giappone. "Sono molto dispiaciuto per Jordy. Per me sarà motivo di orgoglio portare il tricolore alle Olimpiadi", ha commentato Fioravanti, ripescato come riserva.